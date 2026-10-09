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Спорт

Великолукский боксёр вошёл в состав национальной сборной на первенство мира

Великолукский боксёр Кирилл Коршаков вошёл в основной состав сборной России на первенство мира среди юношей до 19 лет, которое пройдёт в черногорской Будве с 14 по 28 октября. Об этом сообщается в группе первого тренера великолукского спортсмена Юрия Фёдорова в соцсети «ВКонтакте».

Кирилл Коршаков. Фото: Федерация бокса России

Подготовку к мировому первенству Коршаков начал сразу после триумфа на первенстве Европы. Первый этап сборов в составе национальной команды прошёл в Армении, где спортсмен закладывал базу для предстоящих стартов. Решающий этап подготовки идёт в Сочи с 29 сентября по 13 октября.

Напомним, в августе Коршаков стал победителем первенства Европы среди юношей до 19 лет в сербской Лознице. В финале весовой категории до 85 килограммов он судейским решением выиграл у испанца Самуэля Монтаны, оформив по нокдауну в первом и втором раундах. Всего на турнире великолучанин одержал победу в четырёх поединках, одолев также представителей Молдавии, Грузии и Белоруссии. Победа на первенстве Европы позволила Коршакову выполнить норматив мастера спорта международного класса.

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