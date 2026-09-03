Великолукский боксёр Коршаков отправился на сборы в Армению для подготовки к первенству мира

15:13, 03 сентября 2026, ПАИ

Воспитанник великолукской школы бокса Кирилл Коршаков, завоевавший золото на первенстве Европы среди юношей до 19 лет, уже приступил к подготовке к первенству мира в Черногории, отправившись на учебно-тренировочные сборы в Армению в составе сборной России. Об этом наставник спортсмена Юрий Фёдоров рассказал в программе «Лики Лук» на телеканале «Первый Псковский».

«Эмоции были только положительные – гордость и радость за своего ученика. Он внёс это в историю Великих Лук и Псковской области. Таких значимых результатов ещё не было, – рассказал Фёдоров. – Мы с Кириллом созвонились. Я сказал, что он большой молодец, провёл такие классные поединки, и победа была заслуженной. Он говорит: «Я пока не осознаю, что стал чемпионом Европы». Всё придёт, потом осознает это».

По словам тренера, в боях спортсмен делал всё, что хотел, и умел приспосабливаться к сопернику. «Победа была закономерной. Он уверенно проводил свои поединки и в каждом делал нокдауны», – отметил наставник.

Кирилл Коршаков завоевал золото в весовой категории до 85 килограммов на турнире в сербской Лознице. В финальном поединке он судейским решением выиграл у испанца Самуэля Монтаны, оформив по нокдауну в первом и втором раундах. Всего на турнире великолучанин одержал победу в четырёх боях, одолев также представителей Молдавии, Грузии и Белоруссии. На пьедестале почёта в честь победы Коршакова прозвучал гимн России, а сам спортсмен выполнил норматив мастера спорта международного класса.

«Мы не останавливаемся на достигнутом. Кирилл уехал на учебно-тренировочные сборы в Армению, – сообщил Фёдоров. – Там идёт первый этап подготовки к первенству мира. Надеюсь, что наш великолучанин будет принимать участие в первенстве мира по боксу в Черногории».

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