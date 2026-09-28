Великолукский боксёр Коршаков проведёт решающий этап подготовки к первенству мира

14:22, 28 сентября 2026, ПАИ

Великолукский боксёр Кирилл Коршаков проведёт решающий этап подготовки к первенству мира в Сочи с 29 сентября по 13 октября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер спортсмена Юрий Фёдоров.

Великолукский наставник отметил, что вопрос участия Кирилла Коршакова в первенстве мира по боксу решён на 99 процентов. Он добавил, что это касается каждого победителя первенства Европы, прошедшего в Лознице в августе. Кирилл Коршаков завоевал золото в весовой категории до 85 килограммов.

Первый этап подготовки проходил в Армении. «Кирилл заряжен. Готов показать всё, на что он способен», – отметил Юрий Фёдоров.

Первенство мира по боксу среди молодёжи до 19 лет пройдёт в черногорском городе Будва с 14 по 28 октября.