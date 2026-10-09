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«Играем в лотерею»: Андрей Утцов – о борьбе за победу в финале Кубка России по ралли

Псковский пилот Андрей Утцов, лидирующий в зачёте 1400Н Кубка России по ралли, поделился ожиданиями от финального этапа ралли «Альметьевск», сообщает Rallymedia.ru.

Андрей Утцов. Фото: Rallymedia.ru

«Мне очень нравится. Напряжно, что мы старались весь сезон, и можно было бы расслабиться, как это бывает в финале чемпионата. А у нас будет борьба», – сказал Утцов. Он также отметил, что поймал себя на мысли, что вне зависимости от результата и амбиций важно то, что все участники собрались вместе и проводят время в кругу единомышленников. «Мы встречались в этом году уже в абсолютно разных точках России. И мы снова здесь, и это заключительный этап в этом сезоне. В прошлом году он был в Пскове, это было безумно круто. Но и здесь очень нравится, дороги очень нравятся», – добавил пилот.

Говоря о специфике местных трасс, Утцов отметил их сложность для отечественной техники. «В этом плане мы все немного играем в лотерею. Есть ещё и стратегическая составляющая – ехать сразу и будь что будет или поберечься и подождать, пока парни сами немного сделают себе проблемы. Я выбор не сделал. Скорее всего, посмотрим на первом и втором допах, как идём относительно других. А дальше делаем выводы», – сказал он.

Напомним, что Андрей Утцов лидирует в зачёте 1400Н, однако его преимущество над 16-летним Матвеем Михайловым из Москвы составляет всего 28 очков. В этой категории все восемь претендентов на титул стартуют в Альметьевске. Гарантию на трофей лидеру класса даст только победа в предстоящей гонке. В этом сезоне Утцов выиграл ралли «Золотые купола», «Голубые озёра» и «Белые ночи», а на ралли «900 озёр» занял второе место.

Финальный этап Кубка России по ралли стартовал сегодня в Альметьевске. Гонка включает 13 спецучастков общей протяжённостью 106 километров. Финиш запланирован на 10 октября.

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