Трое псковичей заявились на финальный этап Кубка России по ралли

10:37, 01 октября 2026, ПАИ

Спортсмены Псковской области Сергей Соболев, Маргарита Гребёнкина и Андрей Утцов заявились на финальный этап Кубка России – ралли «Альметьевск», который пройдёт 9 и 10 октября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

106-километровая дистанция ралли поделена на 13 спецучастков.

Сергей Соболев в экипаже с тольяттинцем Максимом Плюхиным будет бороться за призы в зачёте 1600Н. Псковский штурман Маргарита Гребёнкина с Александром Станововым из Ярославской области поедет в этом же классе. Андрей Утцов из Псковской области стартует в зачёте 1400Н.

К финальному этапу Сергей Соболев в зачёте пилотов подходит на шестом месте, уступая 54 очка лидеру классификации. Маргарита Гребёнкина в этом классе лидирует среди штурманов, а Андрей Утцов в 1400Н идёт на первом месте среди пилотов.