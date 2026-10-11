Михаил Ведерников — о профориентации школьников: Важно увидеть профессии в реальной обстановке

20:07, 11 октября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере Max рассказал о профориентационной экскурсии для учеников восьмого класса школы № 13. Ребята побывали в аэропорту имени княгини Ольги и увидели, как устроена работа воздушной гавани.

Экскурсию организовал Молодёжный кадровый центр в рамках президентского национального проекта «Кадры». Школьникам показали, как самолёты готовят к вылету, и познакомили с работой наземных служб, инженеров и спасателей.

«Важно, что у школьников есть возможность не просто услышать о профессиях, а увидеть их в реальной обстановке, задать вопросы и представить свой будущий профессиональный путь», — отметил Михаил Ведерников.

По словам губернатора, такие экскурсии помогают подросткам понять, сколько специалистов участвуют в подготовке каждого рейса и насколько от их работы зависят безопасность, точность и комфорт пассажиров.

Ранее в аэропорту открыли терминал прилёта, новые возможности которого представили президенту России Владимиру Путину по видеосвязи. Теперь с обновлённой инфраструктурой знакомятся и школьники.