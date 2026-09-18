Новый терминал аэропорта Пскова представили Путину

16:15, 18 сентября 2026, ПАИ

Новые объекты инфраструктуры гражданской авиации, включая пассажирский терминал аэропорта Пскова имени княгини Ольги, представили президенту России Владимиру Путину в режиме видеоконференции, сообщает РИА Новости.

Новый терминал в Пскове стал одним из пяти объектов аэропортовой инфраструктуры, представленных главе государства. Также были введены в эксплуатацию новый терминал аэропорта Барнаула, новый аэровокзал в Оренбурге, взлётно-посадочная полоса и командно-диспетчерский пункт в Махачкале и обновлённая инфраструктура воздушного пункта пропуска в Южно-Сахалинске.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что пассажиропоток планируется увеличить до 300 тысяч человек в год к 2030 году. Потенциал аэропортового комплекса регион оценивает примерно в 500 тысяч пассажиров.