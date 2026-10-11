Выплаты инвалидам в России вырастут в феврале 2027 года
Ежемесячные денежные выплаты инвалидам в России проиндексируют с 1 февраля 2027 года с учётом фактической инфляции за 2026 год. Пока прогнозируемый показатель составляет 6,8 %. Об этом сообщила ТАСС вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
По её словам, индексация предусмотрена и на 2027-й, и на последующие годы. Выплаты финансируются из федерального бюджета и Социального фонда России.
Окончательный размер февральского повышения определят с учётом фактической инфляции за 2026 год.
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