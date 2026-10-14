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Общество

Михаил Ведерников обсудил с владыкой Тихоном продвижение значимых для региона проектов

Вопросы развития Псковской области и продвижения значимых проектов обсудил глава региона Михаил Ведерников с владыкой Тихоном. Об этом губернатор сообщил в своём канале в мессенджере МАХ.

Фото здесь и далее из канала Михаила Ведерникова в мессенджере МАХ

Глава региона отметил, что только в последние недели Псковская область стала площадкой для нескольких крупных форумов, фестивалей и деловых встреч: «И каждый раз наши гости, приезжая в Печоры, искренне восхищаются преображением города. Он действительно стал местом, куда хочется возвращаться снова и снова. Этот видимый результат – итог большой совместной работы».

На недавней встрече с президентом губернатор выразил признательность главе государства Владимиру Путину за личную поддержку программы 550-летия Псково-Печерского монастыря. Благодаря этой помощи и самому деятельному участию владыки Тихона удалось обновить городскую инфраструктуру и вдохнуть в Печоры новую жизнь.

Михаил Ведерников

За последние три года округ качественно изменился, став ключевым туристическим центром области. Турпоток вырос на 20 %, а налоговые поступления увеличились на 66 %.
Создаются новые культурные пространства и гостиничные кварталы на 100 номеров.

«Особое внимание уделили итогам первого фестиваля монастырской кухни «Архондарик», который объединил 13 обителей со всей России и из Беларуси. Событие вызвало большой интерес – в его мероприятиях также приняли участие члены региональных отделений Российского исторического общества», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Владыка Тихон

Владыка отметил участие митрополита Псковского и Порховского Матфея в реализации значимых для региона проектов. «Искренне благодарю владыку Тихона за то, что всегда находит время приехать на Псковскую землю, готов помочь и поддержать все наши инициативы и начинания. Это дорогого стоит», – заключил глава региона.

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