Псковский губернатор доложил президенту о росте числа туристов и паломников в Печорах

15:37, 10 сентября 2026, ПАИ

О преображении Печор и росте числа паломников в Псково-Печерскую обитель рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с главой государства Владимиром Путиным. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Губернатор подчеркнул, что значительное содействие оказало то, что президент РФ поддержал программу 550-летия Псково-Печерского монастыря. Благодаря этому в городе преобразились улицы, дома, фасады. Помощь оказывали и председатель благотворительного фонда «Христианское милосердие» Сергей Степашин, и владыка Тихон, ныне глава Крымской митрополии.

«Сделано очень многое. Кратно увеличился поток и паломников, и туристов, и гостей. В выходные просто яблоку негде упасть. Это тоже очень важно», – отметил глава региона.

Решением главы государства в Псковской области с 2020 года действует организация «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)». «Изначально планировалось приведение в нормативное состояние 36 объектов. В итоге в результате совместной работы таких объектов уже 69», – обратил внимание Михаил Ведерников.

К результатам работы он отнёс сохранение историко-культурного наследия, святынь, увеличение турпотока и привлечение инвесторов. Так, в прошлом году впервые за всё время в Пскове открылась пятизвёздочная гостиница.