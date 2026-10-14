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Общество

«Учатся на собаках и овцах»: специалист объяснил, почему волки всё чаще выходят к псковским деревням

С чем связаны случаи появления волков рядом с населёнными пунктами в Псковской области, объяснил заместитель министра природных ресурсов и экологии региона в сфере охраны и использования объектов животного мира Андрей Горкунов в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото: ПАИ

Появление этих диких животных вблизи населённых пунктов в осенний период зачастую связано с обучением их потомства охоте, в том числе на домашних животных: собаках, овцах, курах и так далее.

По словам собеседника ПАИ, продолжаются мероприятия по урегулированию их численности: «Это обычная ситуация. Они тренируют потомство, режут собак, нападают на скот. Волков-подростков учат охотиться, а собаки на цепях – это лёгкая добыча».

При этом молодых волков, которые только обучаются охоте, гораздо легче добыть: по неопытности они подходят на выстрел. Матёрых особей, как подчеркнул специалист, ликвидировать намного труднее.

Ранее сообщалось, что при обнаружении факта появления и нападения волков на домашних животных в населённых пунктах гражданам следует обратиться по телефону министерства (8 8112) 29-98-40 (добавочный 135). В случае когда волки не проявляют страха при появлении людей, необходимо прекратить попытки их отпугивания, проследовать в укрытие и позвонить по номеру 112.

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«Учатся на собаках и овцах»: специалист объяснил, почему волки всё чаще выходят к псковским деревням

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