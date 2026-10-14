В «Михайловском» пройдут поэтические прогулки к Дню лицея

16:41, 14 октября 2026, ПАИ

17 и 18 октября, в канун Дня лицея, Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» предлагает побывать на литературно-поэтической программе «Друзья мои, прекрасен наш союз!». Подготовил и проведёт её актёр Михаил Драгунов, сообщили ПАИ в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Участники этой программы-прогулки, или арт-экскурсии, как называют подобные работы Михаила Драгунова в музее, вспомнят стихи Пушкина – как ранние, так и те, что будут созданы уже взрослым, сложившимся поэтом к разным лицейским годовщинам. И прежде всего, конечно, – знаменитое «19 октября», которое поэт написал здесь, будучи в ссылке в родовом имении под Псковом. Пойдёт речь и об одноклассниках Пушкина, не побоявшихся навестить ссыльного в деревенской глуши.

Арт-экскурсия «Друзья мои, прекрасен наш союз!» задумана как прогулка по парку мемориальной усадьбы Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское». Расписание сеансов, возрастные рекомендации для слушательской аудитории и другую полезную информацию об этой литературно-поэтической программе можно найти на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в разделе «Календарь событий → Октябрь → Поэтическая программа Михаила Драгунова».

В музее отметили, что программы петербуржца Михаила Драгунова – известного артиста театра и кино, лауреата международного конкурса «Овации» – пользуются большой популярностью у туристов и жителей Святогорья.