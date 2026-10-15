Наталья Мельникова досрочно сложила полномочия депутата Заксобрания Псковской области

13:49, 15 октября 2026, ПАИ

На второй сессии Законодательного Собрания Псковской области 15 октября досрочно прекращены депутатские полномочия Натальи Мельниковой. Основанием стало её письменное заявление, передаёт корреспондент ПАИ.

Напомним, что Наталья Мельникова по итогам выборов получила мандат депутата Заксобрания восьмого созыва от «Единой России» по единому избирательному округу.

29 сентября на первой сессии Заксобрания было принято решение делегировать её в Совет Федерации в качестве представителя от регионального парламента.