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Политика

Наталья Мельникова избрана сенатором от Заксобрания Псковской области

Депутаты Законодательного Собрания Псковской области на первой сессии восьмого созыва по результатам тайного голосования избрали Наталью Мельникову сенатором РФ – представителем от регионального парламента сегодня, 29 сентября. Об этом с сессии регионального парламента сообщает корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Наталья Мельникова наделена полномочиями сенатора, соответствующее постановление будет направлено в Совет Федерации Федерального Собрания РФ.

Напомним, что Наталья Мельникова родилась 26 февраля 1976 года в Пскове. В 1999 году она окончила Санкт-Петербургский государственный технический университет по специальности «технология машиностроения», а в 2003 году – Санкт-Петербургский государственный политехнический институт по специальности «бухгалтерский учёт, анализ и аудит».

С 2016 по 2021 год она была депутатом Псковского областного Собрания и избрана заместителем председателя комитета по труду и социальной политике. Позже она занимала должность депутата Псковской городской Думы. С 14 декабря 2023 года Наталья Мельникова вновь являлась депутатом областного Собрания и входила в состав комитета по законодательству и местному самоуправлению. С октября 2024 года Наталья Мельникова представляет в Совете Федерации законодательный орган государственной власти Псковской области.

С составом Заксобрания Псковской области можно ознакомиться в инфографике здесь. О профессиональном багаже нового состава Заксобрания смотрите в инфографике здесь.

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