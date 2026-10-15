Псковская поэтесса Татьяна Замураева стала гостьей программы «Минкульт»

14:14, 15 октября 2026, ПАИ

Псковская поэтесса и автор-исполнитель Татьяна Замураева стала гостьей программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88,3 FM) в Пскове сегодня, 15 октября.

Она расскажет о своём творческом пути, участии в конкурсах и планах, а также о современном городском романсе.

Об этом и других темах слушайте в эфире программы «Минкульт».