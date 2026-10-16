Кирилл Черкесс: Карьеру можно и нужно строить в своём регионе

11:19, 16 октября 2026, ПАИ

Успешную карьеру можно строить не только в Москве или Санкт-Петербурге, но и в своём регионе. Об этом заявил руководитель направления по взаимодействию с регионами президентской платформы «Россия – страна возможностей» Кирилл Черкесс в эфире выездной студии «Первого Псковского» на всероссийском форуме «День профразвития: найди себя в Псковской области».

«Псковская область – один из примеров, где есть и запрос, и поддержка, и реальные возможности. На форуме представлено более 170 работодателей и более тысячи участников – молодёжь и бизнес готовы встречаться, договариваться и работать вместе», – сказал он.

Кирилл Черкесс отметил, что с регионом уже заключено соглашение и подписана дорожная карта, а это конкретные инициативы и проекты. На панельной сессии представили результаты совместного исследования о запросах молодёжи к работодателям Псковской области и ожиданиях работодателей от молодых специалистов.

По его словам, сертификат выпускника платформы – только стартовая точка. В Псковской области прошёл первый слёт выпускников, которые предложили проектные идеи на ближайшие три – шесть месяцев. «Карьеру можно и нужно строить там, где ты хочешь жить. Можно уехать, попробовать и вернуться. В регионах есть свои преимущества: доступность, больше времени для семьи и друзей. Сегодня можно жить в регионе и работать удалённо, в том числе в столичных организациях», – добавил он.

Отметим, что на площадке мероприятия работала выездная студия регионального телеканала «Первый Псковский» (госмедиахолдинг Псковской области). Студия стала главной информационной площадкой форума: именно здесь участники, гости и сторонние наблюдатели смогли получать оперативную эксклюзивную информацию от ключевых спикеров, экспертов и первых лиц региона.

Напомним, что масштабное карьерное мероприятие «День профразвития: найди себя в Псковской области» проходит в регионе в течение двух дней: в Пскове – 15 октября, в Великих Луках – 16 октября.

Центральным событием первого дня стала панельная дискуссия «Регион. Молодёжь. Возможности: точки соприкосновения» с участием первых лиц региона и представителей президентской платформы.

На мастер-классах и интерактивных лекциях эксперты разбирали построение личного бренда, применение искусственного интеллекта в рабочих задачах, поиск наставников и управление первой зарплатой. Своим опытом поделились член экспертного совета при Правительстве РФ Алина Раева, бизнес-тренер Руслан Аржуханов, карьерный консультант Никита Соколов и эксперт конкурса «Росмолодёжь. Гранты» Андрей Яковлев.

В течение дня гостей ждали выставка региональных работодателей, быстрые карьерные встречи, индивидуальные консультации HR-специалистов, диагностика компетенций, мастер-класс «Карьера мечты» и создание профессиональной фотографии для резюме.

На HR-хакатоне представители бизнеса, работодателей и молодёжи обсудили, какие решения помогут привлечь и удержать молодых специалистов в региональных компаниях. Параллельно на площадке прошёл слёт выпускников проектов и конкурсов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

16 октября в Великих Луках участники узнают, как уверенно стартовать в профессии, найти общий язык с коллегами и руководством, преодолеть карьерный застой и открыть новые возможности для роста в родном регионе. Центральным событием станет панельная дискуссия «Честно о будущем: стратегии профессионального развития в Псковской области».

Организаторы события – всероссийский проект «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и правительство Псковской области. Проект реализуется в рамках программы Росмолодёжи «Регион для молодых» национального проекта «Молодёжь и дети».