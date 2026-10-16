В Псковской епархии почтили память Героя России иерея Антония Савченко

18:41, 16 октября 2026, ПАИ

Панихиду в день рождения иерея Антония Савченко, геройски погибшего при исполнении пастырского долга по окормлению военнослужащих в зоне специальной военной операции, совершили на могиле батюшки за алтарём храма Пророка Божия Илии на погосте Выбуты. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.



Фото: Псковская епархия



Фото: Псковская епархия



Фото: Псковская епархия



Фото: Псковская епархия



Фото: Псковская епархия



Фото: Псковская епархия











Заупокойное богослужение совершили настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора в Пскове иерей Александр Короплясов, настоятель Ильинского храма на погосте Выбуты иерей Михаил Буценка, клирики Свято-Троицкого кафедрального собора протоиерей Артемий Лутченко и иерей Антоний Афанасьев, настоятель псковского храма Пророка Божия Илии иерей Александр Сергеенко, настоятель храма Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла с Буя иерей Алексий Короплясов, клирик воинского храма Святого Александра Невского в Пскове иерей Максим Васильев.

Диаконский чин возглавил клирик псковского Свято-Троицкого собора диакон Антоний Кармазин. Почтить память батюшки собрались родные, близкие и прихожане Свято-Троицкого кафедрального собора.

Напомним, 12 мая 2025 года отец Антоний погиб при исполнении пастырских обязанностей в зоне специальной военной операции в результате удара РСЗО HIMARS. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил удостоить иерея Антония Савченко ордена Святого благоверного князя Димитрия Донского I степени (посмертно).

Священник похоронен 18 мая в посёлке Выбуты Псковского района. Указом президента РФ от 30 мая 2025 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, Антонию Савченко присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Медаль «Золотая Звезда» была передана семье героя 18 июля 2025 года губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.