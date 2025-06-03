Владимир Путин присвоил звание Героя России погибшему в зоне СВО псковскому священнику Антонию
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России погибшему в зоне СВО псковскому священнику Антонию (Савченко). Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
12 мая отец Антоний погиб при исполнении пастырских обязанностей в зоне специальной военной операции в результате удара РСЗО HIMARS. 18 мая состоялось отпевание иерея в Троицком соборе Пскова.
За верное служение, проявленные мужество, отвагу и самопожертвование отец Антоний посмертно удостоен региональной награды – медали «За заслуги перед Псковской областью». Кроме того, патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил удостоить иерея Антония Савченко ордена Святого благоверного князя Димитрия Донского I степени (посмертно).
В комитете по труду озвучили план первоочередных мер помощи сотрудникам печорского завода, которые потеряют работу
Обращения псковичей в филиал фонда «Защитники Отечества» касаются всех сфер жизни – Надежда Васильева
Более десяти тысяч граждан обратились за помощью в псковский филиал фонда «Защитники Отечества»