Владимир Путин присвоил звание Героя России погибшему в зоне СВО псковскому священнику Антонию

14:52, 03 июня 2025, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России погибшему в зоне СВО псковскому священнику Антонию (Савченко). Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

12 мая отец Антоний погиб при исполнении пастырских обязанностей в зоне специальной военной операции в результате удара РСЗО HIMARS. 18 мая состоялось отпевание иерея в Троицком соборе Пскова.

За верное служение, проявленные мужество, отвагу и самопожертвование отец Антоний посмертно удостоен региональной награды – медали «За заслуги перед Псковской областью». Кроме того, патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил удостоить иерея Антония Савченко ордена Святого благоверного князя Димитрия Донского I степени (посмертно).