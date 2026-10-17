Военкор из Псковской области передала Госархиву кинофотофонодокументов 86 единиц хранения о Донбассе

11:38, 17 октября 2026, ПАИ

Уроженка Псковской области, военкор, ветеран СВО Александра Павлова передала в Государственный архив кинофотофонодокументов 86 единиц хранения. Она служит военкором 10-го гвардейского ордена Жукова танкового полка. Об этом сообщает Союз журналистов Подмосковья.

Передача состоялась в день 100-летия архива в рамках проекта «Нерушимое». На снимках Александры Павловой – последствия разрушений украинскими боевиками мирных городов Донбасса, вооружение стран НАТО, фронтовая жизнь и, самое главное, лица бойцов полка, которые защищают страну на передовой.

В этот же день в Красногорске открылась вторая выставка проекта – «Нерушимое. Возрождение: Севастополь, Донецк, Мариуполь в кинофотодокументах 1855–2026 гг.». Организаторы – Союз журналистов России, Государственный архив кинофотофонодокументов и Фонд популяризации пилотируемой космонавтики «Космос – это мы». Экспозиция включает уникальные фотографии из фондов архива – от Крымской войны до сегодняшнего дня.

Первая часть выставки «Нерушимое. Женский взгляд» была представлена в Государственном музее современной истории России, Культурно-храмовом комплексе «Патриот», Институте культуры, на космодроме «Плесецк» в городе Мирный и на 30-м журналистском форуме «Вся Россия» в Сочи.

В Союзе журналистов Подмосковья подчеркнули, что задача журналистов и военкоров – поддержать сбор значимых материалов, а сохранение исторической памяти – важная часть сохранения истории страны.



Фото: Александра Павлова



Фото: Александра Павлова



Фото: Александра Павлова



Фото: Александра Павлова



Фото: Александра Павлова



Фото: Александра Павлова



Фото: Александра Павлова



Фото: Александра Павлова















Ранее сообщалось, что выставка с фотографиями, сделанными военным корреспондентом из Псковской области, участником СВО Александрой Павловой, работала на 30-м Форуме современной журналистики «Вся Россия – 2026». Фотографии Александры Павловой, сделанные ею в зоне СВО и на прифронтовых территориях, вошли в документально-художественный проект «Нерушимое. Женский взгляд».