Фотовыставка военкора из Псковской области Александры Павловой откроется в Сочи

13:39, 26 августа 2026, ПАИ

Выставка с фотографиями, сделанными военным корреспондентом из Псковской области, участником СВО Александрой Павловой, откроется на 30-м Форуме современной журналистики «Вся Россия – 2026», сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Фотографии Александры Павловой, сделанные ею в зоне СВО и на прифронтовых территориях, вошли в документально-художественный проект «Нерушимое. Женский взгляд».



Фото: Александра Павлова



Фото: Александра Павлова



Фото: Александра Павлова



Фото: Александра Павлова



Фото: Александра Павлова



Фото: Александра Павлова



Фото: Александра Павлова



Фото: Александра Павлова















«Когда мне поступило предложение принять участие в проекте «Нерушимое», я согласилась без раздумий. Была просьба прислать фотографии, связанные с верой и Богом», – отметила Александра Павлова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«На ум сразу мне пришла фотография, сделанная в феврале 2024 года в городе Авдеевка, на тот момент город уже был освобождён от боевиков ВСУ, но там продолжались зачистки. И вот, в один из выездов, мне бросился в глаза храм равноапостольной Марии-Магдалины. Мы с сослуживцами решили заехать, и каково было наше удивление, что в храме на тот момент оставался смотритель, который нашёл нам свечи, и мы с ребятами смогли их поставить у образов. Вот так появилась одна из фотографий, которая представлена на выставке», – рассказала Александра Павлова.

На выставке будут представлены не только фотографии храмов, разрушенных или восстановленных, но и служб, которые проводятся в полевых условиях, например, в 10-м танковом полку.

«Очень часто к нам приезжают батюшки, которые проводят молебны, причастия и даже крестят бойцов. В условиях боевых действий вера в Бога очень усиливается», – заметила военкор. По словам Александры Павловой, за четыре года накопился большой архив фотографий. «Все-таки у женщин своё видение того, что происходит. Ведь женщина - мягкая, нежная, где бы она ни находилась, не важно, что над головой летают дроны, где-то рядом разрываются снаряды. Всё равно женщина сможет увидеть прекрасное», – считает она.

«Есть фотография, она не вошла в выставку, где на танке, на скрытой огневой позиции, лежит маленький синий цветочек. Я увидела вот этот маленький, красивый цветочек, вокруг всё было серо, грязно, вот этот вот огромный танк, эта огромная махина - и цветочек», – обратила внимание Александра Павлова. Большинство фотографий сделаны «на бегу», они все не постановочные, добавила автор.

Александра Павлова - уроженка Великих Лук, журналист, военный корреспондент, доброволец, военнослужащая 10-го гвардейского ордена Жукова танкового полка, ветеран боевых действий. До работы в зоне специальной военной операции она была известна как корреспондент великолукского городского интернет-портала «Луки.ру».

Переломным этапом в биографии Александры Павловой стал 2023 год. Она переехала в Белгород, где начала работать в телеграм-канале «Первый Харьковский». Позже стала главным редактором радиостанции Z FM, ведущей вещание на освобождённых территориях новых регионов России. В редакционной работе Павлова совмещала широкий круг задач: готовила новостные и репортажные материалы, снимала видео и фотографии, записывала и озвучивала тексты, монтировала сюжеты, выезжала в приграничные населённые пункты, общалась с военнослужащими, волонтёрами и жителями территорий, освещала события на освобожденных территориях Харьковской области. За работу в условиях, сопряженных с риском для жизни, в 2023 году была награждена почётной грамотой Минцифры РФ.

В январе 2024 года Александра Павлова заключила контракт и стала военнослужащей в 10-м гвардейском ордена Жукова танковом полку, при этом продолжала деятельность в качестве главного редактора фронтовой радиостанции Z FM.

Александра Павлова совмещает непосредственную службу с медийной работой — фиксацией военной повседневности, созданием репортажей и фотографий.

Организаторы выставки «Нерушимое. Женский взгляд» – Союз журналистов России и Фонд популяризации пилотируемой космонавтики «Космос — это мы».