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Общество

Военкор из Псковской области Александра Павлова стала членом Союза журналистов России

Уроженка Псковской области, военкор, ветеран СВО Александра Павлова стала членом Союза журналистов России. Членский билет вручен ей в четверг, 27 августа, на 30-м Форуме современной журналистики «Вся Россия – 2026» в Сочи, сообщает корреспондент ПАИ. Согласно документу, Александра Павлова вошла в состав Псковского регионального отделения СЖР.

Александра Павлова. Фото предоставлено Александрой Павловой

«Я растрогалась. У меня есть две медали, одна из них – За образцовое исполнение воинского долга. И для меня удостоверение Союза журналистов России стоит наравне с этими наградами», – сказала на вручении Александра Павлова.

«Это не награда, просто вы наша. Поздравляю вас, вы – герой!» – заметила в ответ вручавшая удостоверение секретарь СЖР Наталья Чернышова.

Военкор Александра Павлова стала членом СЖР. Фото ПАИ

Александра Павлова – уроженка Великих Лук, журналист, военный корреспондент, доброволец, военнослужащая 10-го гвардейского ордена Жукова танкового полка, ветеран боевых действий. До работы в зоне специальной военной операции она была известна как корреспондент великолукского городского интернет-портала «Луки.ру».

В 2023 год она переехала в Белгород, где начала работать в телеграм-канале «Первый Харьковский». Позже стала главным редактором радиостанции Z FM, ведущей вещание на освобождённых территориях новых регионов России. За работу в условиях, сопряжённых с риском для жизни, в 2023 году была награждена почётной грамотой Минцифры РФ. В январе 2024 года Александра Павлова заключила контракт и стала военнослужащей в 10-м гвардейском ордена Жукова танковом полку, при этом продолжала деятельность в качестве главного редактора фронтовой радиостанции Z FM.

Фотографии, сделанные Александрой Павловой в приграничных регионах и в зоне СВО, стали частью проекта «Нерушимое. Женский взгляд». На этой неделе они экспонируются в Сочи.

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