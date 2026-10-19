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Политика

Владимир Путин подписал указ о награждении Александра Котова орденом Дружбы

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы уполномоченного при губернаторе по взаимодействию с Законодательным Собранием Псковской области и представительными органами муниципалитетов Александра Котова.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

Орденом Дружбы награждаются граждане России за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами; за плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей; за активную деятельность по сохранению, приумножению и популяризации культурного и исторического наследия России; за трудовые успехи в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях экономики; за плодотворную деятельность по развитию науки, образования, здравоохранения и культуры; за особые заслуги в укреплении законности и правопорядка, защите прав и свобод граждан.

Александр Котов родился в 1961 году в посёлке Струги Красные Псковской области. После окончания Ленинградского сельскохозяйственного института по специальности «механизация земледелия» в 1983 году Александр Котов работал главным инженером стругокрасненского колхоза «Революция».

С 1987 по 1988 год он занимал должность заместителя председателя – директора ремонтно-технического предприятия РАПО.

Затем с 1988 по 1990 год стал директором предприятия «Агропромсервис» в Стругах Красных. А в 1990 году работал инженером-диагностом на этом же предприятии.

В 1991 году Александр Котов стал заместителем главы администрации Стругокрасненского района – начальником управления сельского хозяйства, а затем с 1995 по 2003 год работал в должности главы Стругокрасненского района.

С 2003 по 2009 год Александр Котов был заместителем губернатора Псковской области. А с 2009 по 2010 год он работал в должности первого заместителя руководителя аппарата администрации Псковской области.

С 2010 по 2011 год Александр Котов занимал должность заместителя губернатора Псковской области. Он курировал вопросы ЖКХ, строительства и дорожного хозяйства.

4 декабря 2011 года он был избран депутатом Псковского областного Собрания пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 19. На первой сессии 15 декабря 2011 года избран председателем Псковского областного Собрания депутатов пятого созыва.

18 сентября 2016 года Александра Котова избрали депутатом Псковского областного Собрания шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 19, а на первой сессии 5 октября 2016 года – председателем Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва.

19 сентября 2021 года избран депутатом Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8. На первой сессии 30 сентября 2021 года избран председателем областного Собрания депутатов седьмого созыва.

В начале октября 2026 года Александр Котов стал уполномоченным при губернаторе по взаимодействию с Законодательным Собранием Псковской области и представительными органами муниципалитетов.

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