Александр Котов станет уполномоченным при губернаторе по взаимодействию с Заксобранием

08:26, 02 октября 2026, ПАИ

Уполномоченный при губернаторе по взаимодействию с Законодательным Собранием Псковской области и представительными органами муниципалитетов появится в регионе. Эту должность займёт председатель трёх созывов Законодательного Собрания депутатов Псковской области Александр Котов. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём официальном канале на платформе MAX.

Постановление о создании соответствующего института подписано.

В задачи уполномоченного войдёт представление интересов главы региона и правительства Псковской области в областном парламенте и собраниях муниципальных округов. В том числе – участие в заседаниях и представление согласованной позиции региональной исполнительной власти.

Губернатор отметил, что с Александром Алексеевичем его связывают долгие годы совместной работы в одной команде. Его хорошо знают и уважают депутаты всех уровней, главы округов, представители общественных организаций, жители региона.

«Уверен, Александр Алексеевич эффективно выстроит работу нового института, обеспечит чёткую координацию между исполнительной и представительной властью, что будет способствовать более оперативному принятию важных для региона решений», – подчеркнул глава региона.