От интима до спасения от «террористов»: в Псковской области возбудили дела о мошенничестве

12:28, 19 ноября 2026, ПАИ

Несколько жителей Великих Лук, Пыталово, Дно, Печор и Псковского района стали жертвами мошенников. Через мессенджеры к ним обратились неизвестные, которые представлялись менеджерами по инвестициям и сотрудниками других организаций, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Аферисты обещали собеседникам освободить их от уголовной ответственности якобы за помощь террористам, а также предотвратить взлом личных кабинетов на сайте «Госуслуги». Для других пользователей предлагалось организовать дополнительный заработок в Сети и оказание интимных услуг.

Жители Псковской области поддались на эти уловки мошенников и лишились в общей сложности более трёх миллионов рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, проводится расследование.