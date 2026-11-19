«Хватала за горло и нецензурно ругалась»: в аэропорту Пскова задержали калининградку за дебош на борту

12:22, 19 ноября 2026, ПАИ

Факт нарушения общественного порядка на борту рейса Калининград – Псков установили транспортные полицейские в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в Управлении на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по СЗФО.

В дежурную часть линейного отдела полиции поступил звонок о необходимости направить наряд на стоянку воздушного судна в Международный аэропорт Пскова имени княгини Ольги.

Сотрудники группы охраны общественного порядка транспортной полиции выяснили, что 35-летняя пассажирка из Калининграда во время полёта вела себя агрессивно: выражалась грубой нецензурной бранью, размахивала руками, хватала бортпроводницу за горло и не реагировала на замечания представителя авиакомпании и других пассажиров.

Сотрудники Псковского ЛО МВД России на транспорте сопроводили женщину в дежурную часть для разбирательства. В отношении неё составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).