Псковичка вышла в финал всероссийских соревнований по гребле на байдарках и каноэ

13:42, 20 ноября 2026, ПАИ

Псковская спортсменка Ксения Игнатьева вышла в финал всероссийских соревнований по гребле на байдарках и каноэ на дистанции 500 метров в одиночках. Соревнования проходят в Краснодаре, сообщает корреспондент ПАИ.

Ксения Игнатьева сначала уверенно прошла в полуфинал, заняв первое место в предварительном заезде. Затем в 1/2-й финала она также заняла первое место, показав время 2 минуты 3 секунды, и получила путёвку в решающую стадию.

Финальный заезд стартует сегодня, 20 ноября, в 14:40. В него вошли девять спортсменок из Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской, Псковской, Ульяновской, Тульской областей и Краснодарского края. Псковская спортсменка стартует на четвёртой дорожке.