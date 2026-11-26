Руководитель «Первой студии»: Театр должен говорить о вечном, а не гнаться за трендами

16:49, 26 ноября 2026, ПАИ

Театральные постановки должны затрагивать вечные темы, а не пытаться гнаться за трендами, заявил руководитель экспериментального студенческого театра «Первая студия» (Владивосток) Евгений Новиков в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 26 ноября.

По словам гостя эфира, «особенно больно смотреть», когда постановка отражает уже не актуальные тренды. Спектакль может идти несколько лет, поэтому, если в постановке присутствуют старые тренды, зрители могут испытывать неловкость при просмотре.

«Сейчас мы живём в цифровую эпоху, когда инфоповод может жить даже один день и уже на следующий день он может быть не актуальным», – подчеркнул Евгений Новиков.

Также руководитель театра отметил, что при посещении спектакля зрители в первую очередь хотят культурно обогатиться. Поэтому молодёжи нужно рассказывать о вечных темах, чтобы со сцены не звучали слова «донат» или «кринж».

«Если это правильно делать, то тогда люди покинут спектакль наполненными и будут всё понимать», – резюмировал Евгений Новиков.