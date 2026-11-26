Псковская область и Беларусь подписали дорожную карту сотрудничества до 2029 года

17:56, 26 ноября 2026, ПАИ

Псковская область и Беларусь подписали два документа о дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества сегодня, 26 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

Протокол XII заседания рабочей группы по сотрудничеству Псковской области и Беларуси, а также план мероприятий на 2027–2029 годы по реализации соглашения о торгово‑экономическом, научно‑техническом и культурном сотрудничестве подписали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и заместитель премьер‑министра Беларуси Наталья Петкевич.

Подписание состоялось по итогам XII заседания рабочей группы, на котором стороны обсудили итоги торгово‑экономического взаимодействия, промышленность, образование, молодёжную политику, туризм и межрегиональное сотрудничество.

«Рад приветствовать вас на Псковской земле. Год для нас выдался насыщенным. С удовольствием хочу отметить, что это даёт результат. Товарооборот увеличился по сравнению с прошлым годом. Растёт и псковский экспорт, причём по некоторым позициям в три раза. Хорошая динамика и в сельскохозяйственном секторе: мы закупаем белорусскую технику. У нас много совместных резервов. Мы готовим туристические маршруты с упором на гастрономию и сельский отдых. Объединяет нас и общая память. На Кургане Дружбы в этом году вновь состоялась общая встреча, а в августе на Невельской земле поисковые отряды из России и Беларуси нашли останки бойцов Красной армии», – отметил Михаил Ведерников.

Наталья Петкевич подчеркнула, что сотрудничество двух регионов развивается по всем направлениям.

«Очень здорово, что, проводя очередное заседание, мы говорим об успехах и результатах. Мы прирастаем и по экспорту, и по импорту. У нас идёт сотрудничество по всем отраслям, есть взаимный интерес. У нас заложена хорошая основа для выхода на промышленную кооперацию. Говоря о нефтехимии, у нас есть позитивный результат сотрудничества. Зная Псковский регион как успешно развивающийся в сельскохозяйственной сфере, мы могли бы предложить свои технологии. Мы также придаём огромное значение туризму. Сегодня есть колоссальный потенциал. Нужно создать хорошую логистику, условия, комплекс услуг. Нам очень интересен ваш регион. Здесь правильные ценности. Я уверена, что открытие поезда по маршруту Витебск – Великие Луки облегчит гражданам посещение наших стран. Каждая наша встреча что‑то привносит или что‑то закрепляет», – сказала Наталья Петкевич.