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Экономика

Россельхозбанк вступил в ассоциацию ФинТех

Один из крупнейших банков страны АО «Россельхозбанк» вошел в состав ассоциации ФинТех (АФТ). Соответствующее решение принял Наблюдательный совет АФТ.

Специалисты банка совместно с другими участниками АФТ будут создавать новые технологические решения и финансовые инструменты, а также внедрять уже разработанные на базе АФТ продукты и сервисы в бизнес-процессы банка.

«Россельхозбанк, являясь системообразующим кредитным учреждением, последовательно расширяет присутствие не только в традиционном для банка агропромышленном секторе, но и в других секторах экономики, предлагая широкий спектр банковских услуг. Мы понимаем, что достичь необходимого качества и привлекательности финансовых сервисов для клиентов при постоянном расширении ассортимента и повышении уровня доступности услуг невозможно без цифровизации продуктов и внедрения новых, более совершенных технологий. Уверена, что активное сотрудничество с ассоциацией ФинТех позволит достичь поставленных нами целей и выйти на качественно новый уровень обслуживания клиентов», - отметила первый заместитель председателя правления Ирина Жачкина.

«На сегодняшний день членами ассоциация ФинТех являются 25 крупнейших финансовых и телекоммуникационных компаний. Мы рады видеть в их числе и Россельхозбанк. Надеемся, что совместная деятельность позволит улучшить разработанные на площадке АФТ технологии и сервисы. Убеждены, что блокчейн-платформа Мастерчейн, Система быстрых платежей, Удаленная идентификация и другие проекты ассоциации сделают продукты и услуги банка более доступными и удобными для клиентов», - подчеркивает управляющий директор ассоциации ФинТех Татьяна Жаркова.

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