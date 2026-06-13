Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В зоне риска: аналитики назвали сферы с наибольшей вероятностью сокращений

Наибольший риск сокращений в 2026 году сохраняется в финансовом секторе, где под угрозой прежде всего младший персонал – сотрудники бэк-офисов, секретари и ассистенты. Эти функции легче всего автоматизировать с помощью искусственного интеллекта, пишет газета «Известия» со ссылкой на ведущего аналитика Freedom Global Наталью Мильчакову.

Фото: ПАИ

Увольнения также могут затронуть часть бюджетной сферы, госаппарат, розничную торговлю и отрасли, испытывающие экономические трудности, – автомобильную, металлургическую и угольную промышленность.

При этом кадровый дефицит сохраняется во многих сферах. По словам Натальи Мильчаковой, предприятиям обрабатывающей промышленности требуются квалифицированные рабочие, строительной отрасли не хватает персонала, высокий спрос сохраняется в логистике и транспорте. Востребованы также IT-специалисты – эксперты по ИИ и кибербезопасности и разработчики мобильных приложений.

Во Всероссийском научно-исследовательском институте труда сообщили, что ситуация на рынке труда в целом остаётся устойчивой: в апреле 2026 года в России насчитывалось 75 миллионов занятых, более трёх миллионов работодателей и около пяти миллионов индивидуальных предпринимателей.

Ранее сообщалось, что почти четверть российских компаний планируют сократить персонал до конца года. Подробнее об этом читайте здесь.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






13 июня 2026

Правительство Казахстана хочет ввести штрафы за мат в интернете
13 июня 2026

Смертельное ДТП на трассе в Псковской области: водитель погиб, двое госпитализированы
13 июня 2026

Сталь и ремесло: как в Изборске ожила раннесредневековая культура
13 июня 2026

Глеб Лапицкий: Мы очень ждём жителей РФ на «Славянском базаре в Витебске»
13 июня 2026

«Особая традиция служения флоту»: псковский губернатор опубликовал новое видео из рубрики «Русской славы земля»
13 июня 2026

Пропавшую в Опочецком районе пенсионерку нашли живой
13 июня 2026

Солистка ансамбля «Псков» Наталья Александрова удостоена почётной грамоты президента России
13 июня 2026

Московский спектакль «Вишнёвый сад. Комедия» проходит в Псковском театре

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...