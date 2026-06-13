В зоне риска: аналитики назвали сферы с наибольшей вероятностью сокращений

13:22, 13 июня 2026, ПАИ

Наибольший риск сокращений в 2026 году сохраняется в финансовом секторе, где под угрозой прежде всего младший персонал – сотрудники бэк-офисов, секретари и ассистенты. Эти функции легче всего автоматизировать с помощью искусственного интеллекта, пишет газета «Известия» со ссылкой на ведущего аналитика Freedom Global Наталью Мильчакову.

Увольнения также могут затронуть часть бюджетной сферы, госаппарат, розничную торговлю и отрасли, испытывающие экономические трудности, – автомобильную, металлургическую и угольную промышленность.

При этом кадровый дефицит сохраняется во многих сферах. По словам Натальи Мильчаковой, предприятиям обрабатывающей промышленности требуются квалифицированные рабочие, строительной отрасли не хватает персонала, высокий спрос сохраняется в логистике и транспорте. Востребованы также IT-специалисты – эксперты по ИИ и кибербезопасности и разработчики мобильных приложений.

Во Всероссийском научно-исследовательском институте труда сообщили, что ситуация на рынке труда в целом остаётся устойчивой: в апреле 2026 года в России насчитывалось 75 миллионов занятых, более трёх миллионов работодателей и около пяти миллионов индивидуальных предпринимателей.

Ранее сообщалось, что почти четверть российских компаний планируют сократить персонал до конца года. Подробнее об этом читайте здесь.