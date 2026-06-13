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Общество

Почти четверть российских компаний планируют сократить персонал до конца года – опрос

Около 23 % российских компаний намерены сократить штат во второй половине 2026 года. Большинство из них планирует урезать число сотрудников примерно на 10 %, показал опрос Российско-германской внешнеторговой палаты, в котором участвовали 265 организаций, пишет газета «Известия».

Фото: ПАИ

Более половины опрошенных не собираются менять численность персонала, а расширять команды планируют 14 % предприятий. Среди причин сокращений – замедление экономики, высокая ключевая ставка, рост издержек и внедрение искусственного интеллекта.

О планах оптимизации штата уже объявили крупнейшие работодатели – Сбер, «Газпром», РЖД, «ВЭБ.РФ», власти Москвы и ряд регионов. При этом, как отмечают эксперты, многие из этих компаний продолжают активно зарабатывать, а сокращения выглядят как способ сохранить темпы роста прибыли.

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