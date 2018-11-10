Незадекларированную косметику выявили псковские таможенники у пассажирки поезда Москва – Рига

16:30, 12 ноября 2018, ПАИ

В Себежском районе на таможенном посту ЖДПП Посинь на российско-латвийской границе Псковской таможни в пассажирском поезде сообщением «Москва – Рига» при досмотре сопровождаемого багажа и ручной клади гражданки России была обнаружена партия незадекларированного товара. В сумках и пакетах женщины находились биологические активные добавки, медовые композиции, гели, экстракты, соли, косметические масла, средства гигиены и стоматологический инструмент, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской таможне.

Общий вес незадекларированного товара (61 позиция) превысил 38 килограммов. Груз для проведения таможенной экспертизы с целью его идентификации и установления рыночной стоимости был изъят. По заключению эксперта, стоимость перемещаемого товара составила 497 тысяч рублей.

В отношении гражданки РФ возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию). Санкция статьи влечет наложение административного штрафа на граждан и юридических лиц в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения; на должностных лиц - от 10 до 20 тыс. рублей.