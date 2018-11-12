ФАС запросила у производителей сахара данные об объёмах производства

21:45, 12 ноября 2018, ПАИ

ФАС РФ запросила у 70-ти производителей сахара данные об объемах производства и себестоимости продукции. Это сделано из-за сообщений о росте цен на сахар.

Как рассказала в понедельник РИА Новости начальник управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Анна Мирочиненко, ответы производителей на запросы помогут ведомству оценить соответствие поведения компаний нормам антимонопольного права.

По данным Минсельхоза, в октябре в России наблюдался рост оптовых цен на сахар. По данным на конец сентября оптовая цена на сахар в Южном ФО (Краснодар выступает базисом для определения цены) составляла 32,16 рубля за килограмм (рост на 22% к аналогичному периоду 2017 года). А по данным на 18 октября цена составила уже 35,97 рубля за килограмм (рост на 50% в годовом выражении). При этом потребительские цены повысились меньше: на 24 сентября цена составляла 41,13 рубля за килограмм (рост на 1,6% в годовом выражении), на 15 октября — 42,7 рубля (плюс 5,4%).

По данным ФАС, рост цен соответствует среднегодовым показателям за последние три года. К тому же, пояснила Мирониченко, цена сезона 2017/18 года не является показательной, потому что формировалась в условиях значительного профицита рынка. Кроме того, цена на сахар зависит от закупочной цены на сахарную свеклу, а в этом году эта цена, по сравнению с прошлым годом, «подскочила» более чем на 40%.

По словам Мирониченко, проведенный ранее анализ состояния конкуренции на рынке сахара позволяет оценить рынок, как конкурентный, а повышение цен носит объективный характер.