В Госдуме одобрили идею акцизов на сладкую газировку
Меры, которые позволят снизить доступность подслащенных газированных напитков для детей, найдут поддержку в комитете Госдумы по охране здоровья. Об этом заявил глава комитета Дмитрий Морозов.
Как сообщает «Интерфакс», Морозов отметил, что на качество жизни «в сумме» влияет и здоровое питание, и здоровая вода, и в первую очередь это важно, когда речь идет о детях. По его мнению, «некое снижение» доступности подслащенной газировки при повышении ее качества комитет «естественно поддержит».
Ранее СМИ сообщили, что Минздрав РФ поддержал инициативу экспертного совета при правительстве о 20-процентном акцизе на сладкую газировку. Если акциз введут, литр газировки в среднем подорожает с 65 до 78 рублей.