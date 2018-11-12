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Экономика

В Госдуме одобрили идею акцизов на сладкую газировку

Меры, которые позволят снизить доступность подслащенных газированных напитков для детей, найдут поддержку в комитете Госдумы по охране здоровья. Об этом заявил глава комитета Дмитрий Морозов.

Как сообщает «Интерфакс», Морозов отметил, что на качество жизни «в сумме» влияет и здоровое питание, и здоровая вода, и в первую очередь это важно, когда речь идет о детях. По его мнению, «некое снижение» доступности подслащенной газировки при повышении ее качества комитет «естественно поддержит».

Ранее СМИ сообщили, что Минздрав РФ поддержал инициативу экспертного совета при правительстве о 20-процентном акцизе на сладкую газировку. Если акциз введут, литр газировки в среднем подорожает с 65 до 78 рублей.

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