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Экономика

Названа оптимальная цена на нефть

Глава «Лукойла» Вагит Алекперов заявил, что цена нефти в 70 долларов за баррель устраивает и покупателей, и производителей, передает ТАСС.

По словам топ-менеджера, в сокращении добычи на данный момент нет необходимости. В частности, «Лукойл» точно не планирует снижать ее в 2019 году, а наоборот, хочет увеличить добычу по зарубежным проектам.

«Компания сегодня нацелена на приобретение активов, на участие в консорциумах. В том числе и здесь, в Абу-Даби», — отметил Алекперов, добавив, что новые проекты «Лукойл» ищет в Западной Африке.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что Россия не заинтересована в максимально высоких ценах на нефть, поскольку это не лучшим образом может сказаться на экономике страны.

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