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Экономика

Путин попросил Медведева проверить данные о росте фискальной нагрузки «в реальной жизни»

Президент РФ Владимир Путин попросил главу правительства Дмитрия Медведева проверить рост фискальной нагрузки в регионах России. Об этом сообщает РБК.

«Профсоюзы обращают внимание на то, что, по их мнению, растет фискальная и квазифискальная нагрузка на население. Надо провести анализ того, что происходит по отраслям и по регионам, понимать, что реально, в реальной жизни там происходит. Не на бумажках, а в реальной жизни», — обратил внимание Путин.

«Дмитрий Анатольевич, посмотрите <…> с коллегами», — добавил он.

Из данных Федеральной налоговой службы следует, что налоговая нагрузка на российские компании в 2017 году выросла до 10,8% (против 9,6% годом ранее).

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