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Экономика

О дальнейшем подорожании бензина предупредил глава Минэнерго

О дальнейшем росте цен на бензин в 2019 году предупредил глава Минэнерго России Александр Новак. Как сообщает ТАСС, по словам министр, в январе подорожание бензина было связано с увеличением НДС. «А так в течение года они все равно будут повышаться в пределах инфляции, не выше», — сказал он.

РБК напоминает, что ранее вице-премьер Дмитрий Козак говорил, что цены на бензин и дизельное топливо могут увеличиться на 1,7% из-за роста НДС с 18 до 20%.

Последнее резкое подорожание топлива случилось весной прошлого года. Его причинами стали  высокие цены на нефть и дешевый рубль.  Тогда в ситуацию вмешалось Правительство и с 1 июня снизило акцизы на топливо, а вице-премьер Козак взял с нефтяников обещание заморозить цены. В начале ноября нефтяники снова пообещали стабилизировать цены, подписав соглашения с Минэнерго и ФАС.

С 24 декабря 2018 года по 9 января текущего года по данным Московской топливной ассоциации  стоимость литра АИ-92 выросла в среднем на 19 копеек до 42,31 руб., АИ-95 — на 20 копеек до 45,99 руб. АИ-98 в среднем подорожал на 31 копейку, его стоимость составила 52,27 руб. Цены на дизельное топливо выросли на 50 копеек до 46,84 руб.

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