Названы самые высокооплачиваемые вакансии января

16:38, 12 января 2019, ПАИ

Компания HeadHunter составила январский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий. Как сообщает пресс-служба компании, на первом месте оказалась вакансия врача акушера-гинеколога-репродуктолога в Москве, зарплата которого составляет от 574 тысяч рублей до вычета НДФЛ.

От 500 тысяч рублей предлагают техническому директору и менеджеру по продажам нефтепродуктов в Москве, а также финансовому директору во Владивостоке.

От четырёх тысяч долларов может получать Python developer в Москве.

От 300 тысяч рублей готовы платить командиру воздушного судна в Москве, от 250 тыс. рублей – директору по рекламе и маркетингу в Москве и коммерческому директору в Санкт-Петербурге, от 240 тыс. рублей - Senior Java Developer в Петербурге.

Десятку самых высокооплачиваемых вакансий замыкает позиция стоматолога-ортопеда в Ростове-на-Дону. Ему предлагают на руки зарплату от 200 тыс. рублей.