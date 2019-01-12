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Экономика

Евросоюз поддержал снятие американских санкций с холдинга En+ и «Русала»

Послы нескольких стран Европы в США и глава представительства Евросоюза в Вашингтоне поддержали снятие американских санкций с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски - холдинга En+ и алюминиевого гиганта «Русал». Об этом говорится в адресованном американским сенаторам письме дипломатов, сообщает ТАСС.

Документ подписали послы Австрии, Великобритании, Германии, Ирландии, Италии, Франции, Швеции.

«Мы приветствуем недавние действия Казначейства в отношении представления Конгрессу доклада о предполагаемом исключении En+ и «Русала» из санкционного списка», - сказано в письме. При этом дипломаты отмечают, что продление санкций США в компаний негативно скажется на алюминиевой отрасли Европы и может лишить средств к существованию 75 тыс. человек в Европе.

Дипломаты отметили, что с тех пор, как были введены санкции, глиноземные и алюминиевые заводы в Австрии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Швеции и Великобритании столкнулись с повышением цен и значительными трудностями в обеспечении их текущей деятельности, заключению новых договоров купли-продажи и перезаключению существующих контрактов с давними покупателями. Они уверены, что снятие санкций с двух компаний позволит сохранить заводы.

Европейские дипломаты подчеркнули, что сохранение санкций в отношении холдинга En+ и «Русала» может привести к дальнейшему укреплению Китаем своих позиций на мировом рынке алюминия.

Отметим,  11 января министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что американская администрация по-прежнему настроена вывести из-под санкций российские компании «Русал», En+ и «Евросибэнерго», так как они выполнили требования минфина и теперь не находятся под контролем Дерипаски.

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