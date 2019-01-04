0
18:50
Для Опочецкого района 2018-й год получился значимым - Юрий Ильин
10:34
Антон Минаков: Новый губернатор с командой за небольшой срок добился положительных изменений
22:15
Отставки и назначения – 2018
16:31
В интернете опубликовано новогоднее обращение Владимира Путина (ВИДЕО)
15:04
Михаил Иванов: Пусть 2019-й станет годом новых достижений для избирательной системы Псковской области и всех участников избирательного процесса
11:15
Александр Котов: Пусть все добрые мечты обязательно сбудутся в наступающем году!
13:34
Денис Иванов: Целиком и полностью согласен, что процесс реорганизации «Псковпассажиравтотранса» не стоит оттягивать
Еще новости
Политика

Александр Котов поздравил журналистов Псковской области с профессиональным праздником

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил сотрудников региональных СМИ с профессиональным праздником — Днем российской печати.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, в поздравлении спикера Собрания сказано:

«От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём российской печати!

Печатная журналистика региона имеет достойную историю и богатые традиции. В этой сфере работали и работают творческие, активные и, самое главное, неравнодушные люди. В современном мире нет недостатка в новостных поводах и источниках информации. В условиях стремительной информатизации на первый план выходит не количество сообщений в новостной ленте, а качество и объективность информации, что напрямую зависит от профессионализма и компетентности журналистов. Отрадно, что представители псковских СМИ в своём подавляющем большинстве осознают свою профессиональную ответственность и соблюдают журналистскую этику.

Псковское областное Собрание депутатов стремится к выстраиванию партнёрских отношений со средствами массовой информации. Конструктивное взаимодействие СМИ и власти имеет важное значение – печатные и электронные СМИ оперативно реагируют на злободневные проблемы и болевые точки общества, привлекая к ним дополнительное внимание и ускоряя решение проблемных вопросов.

От всей души желаю сотрудникам псковских СМИ хранить и преумножать традиции региональной журналистики, совершенствовать профессиональное мастерство и гордиться результатами свой работы».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Для Опочецкого района 2018-й год получился значимым - Юрий Ильин
04 января 2019
Для Опочецкого района 2018-й год получился значимым - Юрий Ильин 2
Антон Минаков: Новый губернатор с командой за небольшой срок добился положительных изменений
02 января 2019
Антон Минаков: Новый губернатор с командой за небольшой срок добился положительных изменений
В интернете опубликовано новогоднее обращение Владимира Путина (ВИДЕО)
31 декабря 2018
В интернете опубликовано новогоднее обращение Владимира Путина (ВИДЕО)
Михаил Иванов: Пусть 2019-й станет годом новых достижений для избирательной системы Псковской области и всех участников избирательного процесса
31 декабря 2018
Михаил Иванов: Пусть 2019-й станет годом новых достижений для избирательной системы Псковской области и всех участников избирательного процесса
Александр Котов: Пусть все добрые мечты обязательно сбудутся в наступающем году!
31 декабря 2018
Александр Котов: Пусть все добрые мечты обязательно сбудутся в наступающем году!
Денис Иванов: Целиком и полностью согласен, что процесс реорганизации «Псковпассажиравтотранса» не стоит оттягивать
30 декабря 2018
Денис Иванов: Целиком и полностью согласен, что процесс реорганизации «Псковпассажиравтотранса» не стоит оттягивать
Елена Бибикова: Долгожданным событием стал запуск «Ласточки» и возобновление авиасообщения с Москвой
30 декабря 2018
Елена Бибикова: Долгожданным событием стал запуск «Ласточки» и возобновление авиасообщения с Москвой
Галина Неваленная: За 2018-й год мы создали ту базу, благодаря которой будем развиваться еще дальше
30 декабря 2018
Галина Неваленная: За 2018-й год мы создали ту базу, благодаря которой будем развиваться еще дальше

Идет загрузка...