Александр Котов поздравил журналистов Псковской области с профессиональным праздником

12:59, 13 января 2019, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил сотрудников региональных СМИ с профессиональным праздником — Днем российской печати.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, в поздравлении спикера Собрания сказано:

«От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём российской печати!

Печатная журналистика региона имеет достойную историю и богатые традиции. В этой сфере работали и работают творческие, активные и, самое главное, неравнодушные люди. В современном мире нет недостатка в новостных поводах и источниках информации. В условиях стремительной информатизации на первый план выходит не количество сообщений в новостной ленте, а качество и объективность информации, что напрямую зависит от профессионализма и компетентности журналистов. Отрадно, что представители псковских СМИ в своём подавляющем большинстве осознают свою профессиональную ответственность и соблюдают журналистскую этику.

Псковское областное Собрание депутатов стремится к выстраиванию партнёрских отношений со средствами массовой информации. Конструктивное взаимодействие СМИ и власти имеет важное значение – печатные и электронные СМИ оперативно реагируют на злободневные проблемы и болевые точки общества, привлекая к ним дополнительное внимание и ускоряя решение проблемных вопросов.

От всей души желаю сотрудникам псковских СМИ хранить и преумножать традиции региональной журналистики, совершенствовать профессиональное мастерство и гордиться результатами свой работы».