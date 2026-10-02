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Политика

В Псковской области создадут институт уполномоченного при губернаторе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал постановление о создании института уполномоченного при губернаторе по взаимодействию с Законодательным Собранием Псковской области и представительными органами муниципалитетов. Об этом глава региона сообщил в своём канале в MAX.

Фото из канала Михаила Ведерникова в MAX

«Подписал постановление о создании соответствующего института», – написал Ведерников.

В задачи уполномоченного при губернаторе по взаимодействию с Законодательным Собранием Псковской области и представительными органами муниципалитетов войдёт представление интересов главы региона и правительства Псковской области в областном парламенте и собраниях муниципальных округов.

По словам главы региона, уполномоченный также будет участвовать в заседаниях и представлять согласованную позицию региональной исполнительной власти.

Должность уполномоченного займёт экс-глава Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов.

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