Станислав Стармолотов обсудил с Антоном Морозом развитие Пскова

16:46, 07 октября 2026, ПАИ

Временно исполняющий полномочия главы Пскова Станислав Стармолотов провёл встречу с депутатом Госдумы Антоном Морозом, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации города.

«Центром обсуждения стал вопрос дальнейшего взаимодействия – оно важно для развития Пскова и округа № 3, интересы которого Антон Михайлович продолжает представлять», – отметили в администрации.

Депутат подчеркнул, что, несмотря на работу в Москве, контроль за ситуацией в округе и забота о его жителях остаются в приоритете.

В ходе встречи были отмечены первостепенные для исполнения вопросы, установлена договорённость о продолжении сотрудничества и утверждены планы на будущее.