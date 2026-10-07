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Политика

Станислав Стармолотов обсудил с Антоном Морозом развитие Пскова

Временно исполняющий полномочия главы Пскова Станислав Стармолотов провёл встречу с депутатом Госдумы Антоном Морозом, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Пскова

«Центром обсуждения стал вопрос дальнейшего взаимодействия – оно важно для развития Пскова и округа № 3, интересы которого Антон Михайлович продолжает представлять», – отметили в администрации.

Депутат подчеркнул, что, несмотря на работу в Москве, контроль за ситуацией в округе и забота о его жителях остаются в приоритете.

В ходе встречи были отмечены первостепенные для исполнения вопросы, установлена договорённость о продолжении сотрудничества и утверждены планы на будущее.

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