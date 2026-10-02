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Политика

Игорь Романов – о точности прогнозов на «Ночи выборов»: Я основывался на понимании избирательного процесса

Как удалось с точностью угадать результаты выборов по партийным спискам в Госдуму в анкетировании на «Ночи выборов – 2026», рассказал руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Игорь Романов в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото: ПАИ

«Я основывался на том, что понимал, как идёт выборный процесс, избирательная кампания как федерального, так и регионального уровня. Единственное, где только я ошибся, – это, конечно, на результатах партии «Новые люди» – я им отвёл больше процентов, но чуть-чуть меньше получилось», – поделился он.

При этом результатами выборов Игорь Романов полностью удовлетворён. «В целом ожидаемо выборы прошли. Конечно, как всегда, хочется, чтобы было лучше, и рассчитывал на большее количество мест в региональном парламенте, но получилось так, как получилось. Но это тоже хороший результат, он выше, чем пять лет назад. Поэтому для регионального отделения это хороший результат», – подчеркнул лидер реготделения «Новых людей».

Также он высоко оценил проведение марафона «Ночь выборов – 2026», подчеркнув значение мероприятия для всего региона. «Это очень важное событие, где все кандидаты собираются, обсуждают, как прошли выборные кампании не на баталиях, не в дебатах, где каждый конфронтально настроен друг к другу, а именно в дружеской атмосфере. Кандидаты собираются, региональные власти, СМИ, и все уже после выборов выдохнули и обсуждают спокойно, как будут действовать дальше», – заключил Игорь Романов.

Напомним, на выборах в Госдуму, по предварительным данным, «Единая Россия» получила 57,9 %, КПРФ – 13,6 %, ЛДПР – 8,9 %, «Новые люди» – 7,91 %, «Справедливая Россия» – 5,22 %.

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