Станислав Стармолотов обсудил с депутатами развитие округов Пскова и поддержку ТОС
Временно исполняющий полномочия главы Пскова Станислав Стармолотов провёл рабочие встречи с депутатами гордумы Юрием Бурлиным (округ № 1) и Алесей Михачёвой (округ № 2). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.
Ключевыми темами обсуждения стали развитие территорий округов, благоустройство общественных пространств, поддержка и развитие ТОС, а также решение проблемных вопросов, волнующих жителей.
По итогам встреч определены приоритетные направления работы. В администрации города отметили, что взаимодействие с депутатами остаётся важным инструментом для оперативного решения задач и учёта запросов горожан.
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