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Политика

Станислав Стармолотов обсудил с депутатами развитие округов Пскова и поддержку ТОС

Временно исполняющий полномочия главы Пскова Станислав Стармолотов провёл рабочие встречи с депутатами гордумы Юрием Бурлиным (округ № 1) и Алесей Михачёвой (округ № 2). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.

  • Станислав Стармолотов обсудил с депутатами развитие округов Пскова и поддержку ТОС
    Фото: пресс-служба администрации Пскова
  • Станислав Стармолотов обсудил с депутатами развитие округов Пскова и поддержку ТОС
    Фото: пресс-служба администрации Пскова

Ключевыми темами обсуждения стали развитие территорий округов, благоустройство общественных пространств, поддержка и развитие ТОС, а также решение проблемных вопросов, волнующих жителей.

По итогам встреч определены приоритетные направления работы. В администрации города отметили, что взаимодействие с депутатами остаётся важным инструментом для оперативного решения задач и учёта запросов горожан.

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