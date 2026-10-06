Станислав Стармолотов обсудил с депутатами развитие округов Пскова и поддержку ТОС

14:19, 06 октября 2026, ПАИ

Временно исполняющий полномочия главы Пскова Станислав Стармолотов провёл рабочие встречи с депутатами гордумы Юрием Бурлиным (округ № 1) и Алесей Михачёвой (округ № 2). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.



Фото: пресс-служба администрации Пскова



Фото: пресс-служба администрации Пскова



Ключевыми темами обсуждения стали развитие территорий округов, благоустройство общественных пространств, поддержка и развитие ТОС, а также решение проблемных вопросов, волнующих жителей.

По итогам встреч определены приоритетные направления работы. В администрации города отметили, что взаимодействие с депутатами остаётся важным инструментом для оперативного решения задач и учёта запросов горожан.