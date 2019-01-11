Российская женская сборная по биатлону выиграла эстафету впервые за 7 лет

15:30, 13 января 2019, ПАИ

Российская биатлонная женская сборная в составе Евгении Павловой, Маргариты Васильевой, Ларисы Куклиной и Екатерины Юрловой-Перхт сегодня, 13 января, одержала победу в эстафете 4х6 км на 4-м этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Как сообщает «РИА Новости», это первая победа женской национальной сборной в эстафете за последние 7 лет: в предыдущий раз золото российские биатлонистки в этой дисциплине смогли добыть в 2012 году в том же Оберхофе.

Россиянки избежали штрафных кругов и использовали 8 дополнительных патронов. Они финишировали с результатом в один час 18 минут 46,3 секунды.

Второе место заняла команда Германии в составе Каролин Хорхлер, Франциска Хильдебранд, Франциска Пройс и Дениз Херрман. Немки получили 2 штрафных круга и 10 потратили дополнительных патронов. В результате они проиграли россиянкам 33,5 секунды.

Замкнула тройку призеров сборная Чехии (Луция Харватова, Вероника Виткова, Маркета Давидова и Ева Пускарчикова, 1+6, отставание — 36,7 секунды).