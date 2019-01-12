Исторический рекорд товарооборота поставили Россия и Китай

14:28, 14 января 2019, ПАИ

Товарооборот между Россией и Китаем в 2018 году вырос на 27,1% - до более 107 млрд долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента статистического анализа главного таможенного управления КНР Ли Куйвэнь.

«Таким образом наши страны впервые преодолели показатель в 100 млрд долларов поставив исторический рекорд. По динамике роста Россия оказалась на первом месте в десятке наших ключевых партнеров», - отметил он.

Согласно данным таможни, объем экспорта из Китая в РФ за 12 месяцев увеличился на 12% и превысил 47,97 млрд долларов. Импорт российских товаров и услуг в КНР вырос на 42,7% - до 59,08 млрд долларов.

Как добавил Ли Куйвэнь, главными статьями экспорта КНР в Россию стала продукция электромеханической отрасли, импорта - нефть, уголь и пиломатериалы. «В этом году наступает 70-я годовщина установления китайско-российских отношений. Китай и РФ активизируют усилия для укрепления стратегического сотрудничества. Мы все более интенсивно взаимодействуем во всех сферах, по всем направлениям ради того, чтобы в ходе нашего всеобъемлющего партнерства были достигнуты новые продуктивные результаты на благо наших стран и народов», - резюмировал он, подчеркнув, что, по ожиданиям китайской стороны, в 2019 году в торговых отношениях России и КНР будут достигнуты новые успехи.

В декабре объем торговли двух стран составил 9,79 млрд долларов.

Добавим, что товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом исчислении и достиг 69,52 млрд долларов. В 2017 году этот показатель увеличился на 20,8%, до 84,07 млрд долларов.