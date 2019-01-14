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Собака породы сиба не прошла ветеринарный контроль в Псковской области

Собака породы сиба не прошла ветеринарный контроль в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

При проведении ветеринарного контроля на российско-эстонском участке государственной границы Российской Федерации в многосторонне автомобильном пункте пропуска Шумилкино запрещен ввоз собаки породы сиба на территорию Российской Федерации.

Во время проведения ветеринарного контроля инспекторы Управления выявили нарушение ветеринарных требований при ввозе животного на территорию Российской Федерации. В ветеринарном паспорте собаки отсутствовала отметка компетентного органа о проведении клинического осмотра животного в течение пяти дней перед отправкой. Ввоз собаки на таможенную территорию Евразийского экономического союза
запрещен. Животное возвращено на сопредельную территорию.

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