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Экономика

Денежная база в России увеличилась за декабрь почти на 2,5%

В России по итогам декабря 2018 года денежная база в широком определении увеличилась на 2,3% и на 1 января 2019 года достигла 16 трлн 63,4 млрд рублей, следует из материалов Центробанка РФ.

На 1 января 2018 года «широкая» денежная база составляла 14 трлн 701,5 млрд рублей. Таким образом, за минувший год показатель вырос на 9,3%, пишет Росбалт.

Напомним, что денежная база в широком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги, остатки на счетах обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями в Центробанке РФ, средства на корреспондентских счетах кредитных организаций и депозиты банков, размещенные в ЦБ, вложения кредитных организаций в облигации Банка России, а также иные обязательства регулятора по операциям с кредитными организациями в национальной валюте.

Ранее регулятор обнародовал статистику, согласно которой объем международных резервов России за период с 21 по 28 декабря 2018 года увеличился на $0,9 млрд и достиг $466,9 млрд. В ЦБ уточнили, что резервы выросли «в результате положительной переоценки». Неделей ранее международные резервы пополнились на $1,1 млрд.

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