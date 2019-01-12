Вакансия регионального представителя оказалась самой высокооплачиваемой в Псковской области в 2018 году

12:41, 15 января 2019, ПАИ

Самой финансово привлекательной вакансией 2018 года в Псковской области стала позиция регионального представителя в отрасли «Продукты питания» с зарплатой до 300 тыс. рублей. Рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий, размещенных на hh.ru работодателями региона в прошлом году, составили аналитики HeadHunter Северо-Запада.

Как сообщили Псковскому агентству информации в компании, на втором месте оказалась вакансия руководителя/директора швейной фабрики (120 тыс. рублей), на третьем - менеджер по развитию розничной сети (от 100 тыс. рублей). Также в прошлом году в регионе искали директора агентства страхования с зарплатой от 100 тыс. рублей, начальников отделов продаж с зарплатами от 91 тыс. 500 до 143 тыс. 500 рублей и от 86 до 99 тыс. рублей, директор производства (от 80 тыс. рублей), территориального менеджера (от 80 тыс. рублей), инженера-конструктора - инженера-электрика (от 80 тыс. рублей), старшего регионального представителя в сфере электроники, приборостроения, бытовой техники, компьютеров и оргтехники (от 80 тыс. рублей), управляющего группой магазинов (от 80 тыс. рублей).

Больше всего высокооплачиваемых вакансий в Псковской области в 2018 году было сосредоточено в отраслях «Розничная торговля» (9% от всех предложений о работе, попавших в ежемесячный рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в регионе на hh.ru), «Информационные технологии, системная интеграция, интернет», «Услуги для бизнеса», «финансовый сектор» и «Продукты питания» (на каждую по 9%). Также наиболее коммерчески привлекательные предложения о работе чаще размещали компании из отраслей «Промышленное оборудование» и «Автомобильный бизнес» (по 7%), «Строительство и недвижимость», «Производство» (по 4%), «Электроника и приборостроение», «Медицина и фармацевтика», «Перевозки и логистика», «Лесная промышленность», «Гостиницы, рестораны и общепит», «Услуги для населения» (по 2%).

Если говорить о самых востребованных специалистах, то большей популярностью у работодателей пользовались представители сфер рабочего персонала (19% от всех предложений о работе за год), продаж (17%) и производства (10%). Востребованными остаются кандидаты из профобласти строительства и недвижимости (8%) и начинающие специалисты (6%). Активно привлекали работодатели Псковской области административный персонал, специалистов из банковского сектора, из сферы транспорта, логистики. Реже всего искали госслужащих и представителей сфер добычи сырья, искусства, развлечений и масс-медиа, домашнего персонала и закупок.

Средний размер оплаты труда в регионе, судя по данным из предложений о работе, в 2018 году варьировался в пределах 25-30 тысяч рублей.

В ходе исследования были проанализированы 15 тыс. 985 вакансий, созданных на портале hh.ru работодателями в Псковской области в период с 1 января по 31 декабря 2018 года.