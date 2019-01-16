Белорусская говядина не прошла ветконтроль в Псковской области

12:40, 16 января 2019, ПАИ

Белорусская говядина не прошла ветеринарный контроль в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Ввоз трёх тонн бескостной говядины был пресечён на российско-белорусском участке границы в Себежском районе. Во время досмотра автотранспортного средства выявлены нарушения, выразившиеся в отсутствии ветеринарных сопроводительных документов и маркировки на товаре, подтверждающих безопасность и происхождение перемещаемого товара, информацию о дате производства, сроках реализации, условиях хранения и транспортировки товара.

Кроме того, в транспортном средстве не установлено холодильное оборудование, транспортировка мяса осуществлялась с посторонними предметами.

Перемещение товара по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза в Белоруссию.